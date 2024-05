Bronny James tra i 78 giocatori invitati alla Draft Combine

Il Draft NBA è uno dei pochi casi in cui il muro tra giocatori e tifosi può crollare un po’, perché la gente assiste alle reazioni crude di questi giovani atleti quando viene chiamato il loro nome e la loro vita cambia all’istante. Quest’anno l’emozione potrebbe essere particolarmente alta, con un numero maggiore di opportunità per i prospetti di fare inaspettatamente un salto di qualità rispetto al passato. La strada verso questa grande occasione inizia alla Draft Combine, che presenta un’affollata rosa di invitati, tra cui Bronny James.

“La NBA ha annunciato oggi che 78 giocatori ha ricevuto l’invito alla NBA Draft Combine 2024, che si svolgerà dal 12 al 19 maggio alla Wintrust Arena e al Marriott Marquis di Chicago”, ha scritto la NBA Communications su X. “Inoltre, un numero selezionato di giocatori di spicco dell’NBA G League Elite Camp 2024, che si svolgerà il 10 e 11 maggio alla Wintrust Arena, sarà invitato a partecipare alla NBA Draft Combine 2024 dopo questo evento”.

The NBA announced today that 78 players have been invited to the 2024 NBA Draft Combine, which will take place from May 12-19 at Wintrust Arena and the Marriott Marquis in Chicago.

Additionally, a select number of standout players from the 2024 NBA G League Elite Camp, which… pic.twitter.com/M8FUY529ul

