Perché LeBron James definisce Curry e Iverson i giocatori più INFLUENTI dell’NBA di oggi?

Nel pantheon dei più grandi giocatori NBA di sempre, ci sono ragazzi che collochiamo al di sopra di Steph Curry e Allen Iverson: LeBron James è uno di questi.

Tuttavia, LeBron è un vero studente del gioco e capisce che Curry e Iverson sono stati influenti su di lui, sia per quanto riguarda i tifosi sia per quanto riguarda il modo di giocare. LeBron e J.J. Redick ne hanno parlato nel loro nuovo podcast, Mind the Game, e Reddick ha detto che quando lui è entrato nella lega gli allenatori ritiravano i titolari se c’era un vantaggio di 19 punti all’inizio del quarto quarto, ma non è più così. LeBron sa perché.

“Credo che nel 2008/09, quando quel piccolo fott**o bianco è entrato nella lega, abbia cambiato l’intera narrazione. Ha cambiato da solo il concetto di ‘nessun vantaggio è sicuro’. È come Pat Mahomes in questo momento”.

LeBron James ha poi parlato dell’influenza di Iverson e Curry e del perché siano così simili.

“Quando si parla di influenza, da quando seguo il gioco… Steph e Allen Iverson sono i due personaggi che più hanno influenzato il nostro gioco da quando lo guardo e lo seguo. Sono alti un metro e ottanta e un metro e novanta. Allen Iverson e Steph… erano così raggiungibili e i ragazzi si sentivano come se potessero essere loro. Erano ragazzi su cui non si contava, erano piccoli di statura e hanno sfidato le probabilità”.

“AI, che aveva un crossover incredibile, le treccine, la manica del braccio – tutti indossano una manica del braccio ora perché lo faceva Allen Iverson – e va in trincea, la mette sopra i grandi, in qualsiasi caso. E ora c’è Steph, che tira sopra l’Empire State Building. Questi due sono i due giocatori più influenti quando si gioca, per come hanno cambiato il gioco e per l’impatto sui ragazzi, sono due ragazzi che volevi guardare ogni singola sera”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UNINTERRUPTED (@uninterrupted)

Leggi anche: Luka Doncic è DOMINANTE anche quando fa SCHIFO al tiro