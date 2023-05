Pau Gasol sui ‘naturalizzati’: “Le regole esistono per un motivo!”

Durante una sessione di domande e risposte con Eurohoops, Pau Gasol ha parlato di vari argomenti, tra cui il discorso dei “naturalizzati”.

L’anno scorso la Spagna ha “comprato” la point guard americana, Lorenzo Brown, per EuroBasket 2022 e la squadra ha vinto l’oro. È stata considerata una decisione controversa da molti. Ora la Grecia potrebbe avere la guardia americana Thomas Walkup in formazione per la prossima Coppa del Mondo e ci sono molti altri casi di squadre con giocatori naturalizzati. C’è la sensazione generale che il significato o l’essenza di “squadra nazionale” inizi a perdersi con l’uso di giocatori naturalizzati che non hanno alcun legame apparente con il paese che rappresentano. Quali sono i tuoi pensieri su questo argomento?

“Le regole esistono per un motivo. Per aggiungere giocatori naturalizzati senza radici apparenti o reali nel paese stesso. Per qualche ragione, esiste questa regola. Ti direi che ci dovrebbero essere più legami con il Paese. Non so se giocare un certo numero di anni nel paese ti permetta di farlo. Avere risieduto nel paese per un certo periodo di tempo. Non so esattamente quali dovrebbero essere i parametri, ma penso che avrebbe senso per me. Quello che so è che nel nostro caso [Spagna] abbiamo avuto alcuni giocatori naturalizzati o giocatori non nati in Spagna nella nostra squadra. Ma giocatori che sono cresciuti nel sistema. Come Nikola Mirotic o Serge Ibaka. Questo ha un po’ più senso, giusto? Parli la lingua, hai fatto un determinato percorso, ci hai trascorso un certo periodo di tempo.

Con Lorenzo ci sono state molte polemiche per questo motivo. Se le regole lo consentono e quel giocatore aggiunge effettivamente un valore significativo alla tua squadra e ti dà maggiori possibilità di vincere, ha senso inserirlo. Ha funzionato molto bene per la Spagna e per la nostra squadra nel campionato europeo dell’anno scorso. Ha giocato davvero bene. Penso che la nostra cultura e identità che possiamo “La Familia” lo ha davvero abbracciato e penso che lo abbia sentito davvero e questo gli ha permesso di elevare il suo gioco e contribuire in modo significativo. Ha funzionato davvero per noi. In definitiva, penso che anche i tifosi ovviamente amino che la tua nazionale giochi bene e se diciamo che la Grecia e Thomas Walkup giocano e vincono la Coppa del Mondo, penso che ne sarebbero contenti, giusto? E sarebbero felici di chiamarlo greco anche se di greco ha veramente poco.

Ancora una volta, non so se le regole cambieranno prima o poi. Questo è qualcosa che la FIBA deve considerare. Hai un consiglio, hai un team di persone che pensano a queste cose e devi credere che sia lì per un motivo. Perché la maggior parte delle squadre nazionali e dei paesi è d’accordo e non si oppone. Finché aggiunge valore e quei sentimenti nel paese e quei giocatori che entrano capiscono cosa rappresentano… È anche una responsabilità. Se venivo da un paese e giocavo per un altro paese, per me è una responsabilità difendere il nome, i colori, l’orgoglio e la storia di quel paese. Quindi anche questo dovrebbe essere preso in considerazione.

È un argomento discutibile. Ma allo stesso tempo c’è per un motivo e a volte funziona meglio di altri come abbiamo visto in passato. Vedremo come va avanti”.

