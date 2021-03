Paul George ha preso una multa salatissima dall’NBA per aver aspramente criticato gli arbitri

Paul George pagherà a caro prezzo l’aver criticato gli arbitri dopo la sconfitta di mercoledì sera contro i Dallas Mavericks. George ha preso una multa da 35.000 dollari dalla lega, secondo Mark Medina di USA TODAY.

The NBA fined Clippers forward Paul George for $35,000 for criticizing the officiating following the Clippers' loss to the Dallas Mavericks on Wed.

— Mark Medina (@MarkG_Medina) March 19, 2021