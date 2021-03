I Lakers lo dicono chiaramente: “Il primo posto in regular season non è una priorità”

Nella prima parte della stagione i Los Angeles Lakers hanno dato l’impressione di non aver inserito le marce più alte, nonostante l’ottimo record di 28-13 valga attualmente il secondo posto nella Western Conference.

Dopo la vittoria sugli Charlotte Hornets, LeBron James ha parlato apertamente dell’argomento: “Se ci fosse la possibilità, sul finale della regular season, di ottenerlo, di certo non ci tireremmo indietro ma è una cosa di cui nello spogliatoi non abbiamo parlato. La cosa più importante è evitare infortuni, arrivando in forma al momento decisivo e continuando a giocare una pallacanestro di alto livello”.

LeBron asked about the No. 1 seed:

“If we get to a point where we can capture it, why not, but we haven’t talked about it all year.”

The two most important things, he said: being healthy, and playing championship level basketball.

