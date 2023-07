Paul Pierce attacca Dwyane Wade: “I titoli che ha vinto non sono merito suo”

La rivalità fra Boston Celtics e Miami Heat è una delle più accese in NBA.

Da diversi decenni le due franchigie battagliano ai vertici della Eastern Conference. Comprensibile, allora, che fra i grandi ex delle due squadre non corra buon sangue. Ne è un esempio la diatriba fra Paul Pierce e Dwyane Wade. The Truth è tornato a ribadire la sua superiorità nei confronti di Flash che avrebbe vinto titoli solo grazie a grandi compagni di squadra.

Se mi avessero dato Shaq oppure LeBron e Bosh non avrei vinto un altro titolo o due? Rispetto a lui sono molto più bravo in attacco, tiro meglio da tre e gioco meglio in post basso, inoltre sono più abile a guadagnare viaggi in lunetta.

Paul Pierce explains why he’s better than Dwyane Wade

“Put Shaq on my team, put LeBron and Bosh with me. I’m not going to win one?”

(via #ItIsWhatItIs / h/t @LeBatardShow ) pic.twitter.com/4D3H3oh0vC

— NBACentral (@TheNBACentral) July 22, 2023