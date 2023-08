Paul Pierce è letteralmente inc***ato con le nuove superstar NBA

Paul Pierce, leggenda dei Boston Celtics, non è soddisfatto dell’attuale generazione di giocatori NBA che, dopo aver ottenuto contratti importanti, perdono la “fame” di prestazioni.

Come la maggior parte degli appassionati sa, è un tema comune nell’NBA quello di vedere i giocatori particolarmente motivati nell’anno del contratto. Alla ricerca di un compenso maggiore, questi giocatori spesso aumentano la loro produzione a livelli mai visti prima. Ma dopo aver ottenuto l’ingente contratto che stavano cercando, i loro numeri diminuiscono, frustrando così le squadre da cui hanno ottenuto il contratto.

Sebbene a questo punto non sia più sorprendente vedere questo tipo di sviluppo, Pierce ha sottolineato che è semplicemente sbagliato. Per questo motivo, non ha potuto fare a meno di essere deluso da questo tipo di giocatori NBA.

“Se volete vedere quanto una è davvero str***o, dategli una barca di soldi! All’inizio non lo puoi sapere. Molti ragazzi firmano contratti importanti, smettono di avere fame”, ha detto l’icona dei Celtics al podcast Garnett’s KG Certified.

