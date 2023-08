La nuova vita di Gianluca Basile: “Vedere le olive diventare olio è come vincere l’EuroLega”

Quando un giocatore chiude la sua carriera, è frequente vederlo diventare un allenatore o un dirigente, o ancora un commentatore televisivo. Insomma, spesso rimane nel suo ambito: lo sport, se non il basket direttamente. Gianluca Basile, uno dei migliori giocatori della storia della nostra pallacanestro, ha preso una strada diametralmente opposta.

Il Baso, che ha smesso a 41 anni nel 2016, ha abbandonato completamente il basket. Si è raccontato qualche giorno fa in un servizio di Studio Aperto, andato in onda su Italia 1. Basile oggi divide la propria vita tra agricoltura, cani randagi e padel. A Capo d’Orlando, dove abita e dove ha chiuso la sua carriera cestistica, possiede un uliveto e un aranceto. Una vita di lavoro manuale imparato da ragazzino da suo padre, quando preferiva andare nei campi che a scuola, racconta lui.

La gioia di Basile per questa attività a contatto con la natura è palpabile nelle sue parole. L’argento olimpico di Atene 2004 con l’Italia arriva a paragonare addirittura la vittoria dell’EuroLega, arrivata per lui nel 2010 col Barcellona, alla produzione di olio. “Non sai che soddisfazione è quando vai al frantoio, porti le olive e vedi uscire l’olio. Come vincere l’EuroLega o una medaglia, perché è sempre un obiettivo che raggiungi” dice Basile.

L’ex giocatore di Fortitudo Bologna e Barcellona si occupa, insieme a sua moglie, anche di cani randagi, grazie all’associazione Musetti Randagi che si occupa di accudire e far adottare i cani che vivono per strada nella zona. Lo sport comunque non è totalmente scomparso dalla sua vita: sebbene Gianluca Basile sia estremamente lontano dal basket attualmente, si tiene in movimento col padel. Ha aperto 7 campi a Barcellona e da allora “è diventata una malattia”, come racconra lui stesso.

