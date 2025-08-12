Perché Giannis Antetokoumpo non sta giocando con la Grecia?

C’è un caso che sta segnando la preparazione della Grecia agli Europei. Parliamo dell’assenza di Giannis Antetokounmpo che finora non è mai sceso in campo in amichevole.

La nazionale ellenica ha disputato tre test match ma la stella dei Bucks non ha preso parte a nessuno di essi. Prestazioni non molto convincenti per la truppa di Spanoulis che ha inizialmente battuto il Belgio 74-60 ma ha poi perso entrambe le partite giocate a Limassol, dove i greci disputeranno il girone di Eurobasket insieme anche all’Italia. Prima è arrivato il ko con la Serbia 76-66, a margine del quale anche coach Pesic si è lamentato dell’assenza di Antetokounmpo, poi la sconfitta 75-58 con Israele.

Ma perché Giannis non sta giocando? Secondo SDNA, la federazione greca non avrebbe ancora pagato la polizza assicurativa necessaria per farlo giocare. I giocatori NBA, infatti, per scendere in campo con le proprie nazionali devono essere protetti da una assicurazione che, nel caso di atleti con contratti molto onerosi, ha un costo abbastanza elevato. La Grecia, insomma, avrebbe scelto di rinunciare ad Antetokounmpo nelle prime amichevoli per risparmiare. Giannis potrebbe saltare anche il prossimo test match, quello del 14 Agosto a Salonicco con il Montenegro.

Il suo esordio, dunque, avverrebbe nel Torneo dell’Acropolis del 20 e 22 Agosto con Lettonia e Italia, prima dell’ultima amichevole del 24, di nuovo a Oaka con la Francia. Il 28 Agosto nuova sfida fra Grecia e Azzurri, stavolta però a Cipro per la prima gara degli Europei.

