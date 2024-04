Perché Gilbert Arenas crede che LeBron James sia l’atleta fisicamente più dotato di sempre?

L’ex giocatore NBA Gilbert Arenas è un fan dell’ala dei Los Angeles Lakers, LeBron James. Arenas sostiene che James sia l’atleta più dotato fisicamente di sempre. Ha rilasciato queste dichiarazioni al Night Cap Show, con Shannon Sharpe.

“Da capo a piedi, di solito un ragazzo non è costruito in modo solido come lui con quell’altezza”, ha detto Arenas.

Arenas e Sharpe hanno poi parlato della forza delle gambe di LeBron e del fatto che gli atleti di solito iniziano a rallentare quando subiscono infortuni alle gambe.

Arenas ha giocato in NBA dal 2001 al 2012 e ha militato per nove anni nella lega nello stesso periodo di James. Arenas ha giocato soprattutto con gli Washington Wizards. Ha giocato anche con i Memphis Grizzlies, i Golden State Warriors e gli Orlando Magic. Ha giocato brevemente in Cina nel 2012-13 prima di ritirarsi dal basket.

Diciamo che, per quello che ha fatto LeBron James in questi anni di NBA, non siamo poi così stupiti dalle dichiarazioni di Gilbert Arenas. Naturalmente la sua è un’opinione di parte però possiamo dire con certezza che sicuramente è in top 10 ma forse anche con certezza in top 3.

