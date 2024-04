Perché la statua dedicata ad Allen Iverson è MINUSCOLA?

La leggenda dell’NBA, Allen Iverson, ha un’eredità più grande della vita e i Philadelphia 76ers lo hanno recentemente onorato con una statua personale in occasione della “Legends Walk” dei 76ers all’esterno del loro training camp a Camden, nel New Jersey.

“Ho fatto molte cose nella mia carriera, ma questa è la più importante”, ha detto The Answer alla cerimonia, tramite James Herbert della CBS Sports. “Non c’è niente di meglio di questo”.

the unveil from the 🔝. pic.twitter.com/njB9wWwanj — Philadelphia 76ers (@sixers) April 12, 2024

Perché la statua di Allen Iverson ai 76ers è così piccola?

I 76ers hanno scelto di costruire la loro Walk of Fame all’esterno dell’impianto di allenamento perché non sono proprietari dell’arena in cui giocano. In questo luogo sono presenti statue di dimensioni uniformi.

Confrontando la versione a grandezza naturale di Allen Iverson con la sua statua, ci si potrebbe chiedere perché questa appaia più piccola. A differenza delle statue di altre leggende dell’NBA come Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Dirk Nowitzki e Larry Bird, la statua di Iverson non sembra essere a grandezza naturale.

Il motivo delle dimensioni della statua è semplice: Non è stata pensata per essere grandiosa. È interessante notare che il termine “statua” non viene nemmeno menzionato nel comunicato stampa ufficiale dei 76ers. In termini di dimensioni, la scultura di Iverson sembra coerente con le altre nove sculture di Legends Way.

L’artista dietro la statua, Chad Fisher, ha realizzato anche sculture di altre leggende dei 76ers, tra cui Charles Barkley, Wilt Chamberlain, Maurice Cheeks, Billy Cunningham, Julius Erving, Hal Greer, Bobby Jones, Moses Malone e Dolph Schayes.

Allen Iverson joins Sixers royalty with his own statue at the 76ers' practice facility! 🙌 pic.twitter.com/xPRtGkFLEw — NBA (@NBA) April 12, 2024

