Perché non ci sarà nemmeno una partita NBA questa notte?

Adam Silver e il front office della NBA devono essere soddisfatti di ciò che hanno visto quest’anno nella lega, che attualmente presenta la massima parità degli ultimi decenni, pur avendo ancora nomi famosi come LeBron James e Stephen Curry. Per ironia della sorte, sia Curry che James si trovano nella parte bassa della classifica dei playoff della Western Conference, mentre l’NBA si prepara alla prossima postseason.

Una cosa che gli appassionati che guardano il calendario imminente potrebbero notare è il fatto che non ci sono partite NBA in programma sabato 13 aprile. Il motivo è che tutte le 30 squadre sono impegnate sia venerdì 12 che domenica 14, ultimo giorno della stagione regolare. La logica è che non sarebbe giusto per nessuna squadra giocare l’ultima partita della stagione, quando la posta in gioco è potenzialmente così alta, nella seconda serata di un back-to-back.

Stranamente, questa sarà la seconda volta nell’arco di una settimana in cui non ci saranno squadre NBA in azione. Lunedì 8 aprile, infatti, la lega si è presa una notte di riposo per lasciare spazio alla partita del campionato nazionale NCAA, che ha visto gli UConn Huskies sconfiggere i Purdue Boilermakers in modo netto e vincere la loro seconda vittoria consecutiva nel basket universitario.

