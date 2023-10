Perché l’estate 2023 è stata la peggiore della vita di Nikola Jokic?

Nikola Jokic, stella dei Denver Nuggets, ricordiamo, fresco di vittoria di un campionato NBA, sembrava quasi offeso dal fatto che non gli fosse ancora permesso di tornare a casa in Serbia perché aveva ancora dei doveri da assolvere nella parata per celebrare il successo con la franchigia del Colorado.

E Jokic, coerente con il carattere che mostra davanti ai media, ha riaffermato questa sua immagine dicendo che non gli è piaciuto il lavoro extra che ha dovuto fare in virtù della corsa dei Nuggets ai playoff.

“No, quest’estate non è la più divertente che abbia mai avuto. Anzi, credo che sia il contrario. Perché abbiamo giocato due mesi e mezzo in più”, ha detto la stella dei Nuggets in modo esilarante e senza peli sulla lingua, trattenendo ovviamente un enorme sorriso, da 9NEWS Sports Denver.

"Was this past summer the most fun you've had since being in the NBA? Nah, I think it's actually opposite." -Nikola Jokic after winning his first NBA Championship, via @JacobRTobey 😅😂 #9sports #Nuggets pic.twitter.com/dEs2YLkUq8 — 9NEWS Sports Denver (@9NEWSSports) October 2, 2023

Come previsto, le parole di Nikola Jokic non sono piaciute ad alcuni tifosi. Alcuni fan ritengono che il due volte MVP abbia esaurito battute come queste e che debba esprimere maggiormente il suo amore per il gioco della pallacanestro come altri grandi come Kobe Bryant, che ha fatto del suo impegno un tratto primario della sua personalità.

