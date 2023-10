La non banale “protesta” di Tommy Marino sui social per l’errore arbitrale

Tommaso Marino è uno dei giocatori italiani più seguiti sui social. In passato lo abbiamo definito l‘unico cestista nostrano in grado di fare personal branding anche perché le sue riflessioni sono tutt’altro che banali.

Domenica Marino ha giocato la prima gara di campionato, in B Nazionale, uscendo sconfitto di misura (73-71) con i suoi Legnano Knights dal campo della Gema Montecatini. Al di là del ko, dovuto anche all’assenza di Raivio fra i lombardi, sta facendo discutere un tweet di Marino riguardo una decisione arbitrale sbagliata. Il play di Legnano lamenta, allegando fermo immagine inequivocabile, che un tiro da tre gli sia stato assegnato da due, cosa che alla fine ha influito molto sul risultato.

Siccome mi faccio 20 infiltrazioni a settimana per poter andare in campo e giocare sul dolore, mi permetto di dire una cosa: ci sono errori ed errori, ma io faccio davvero fatica ad accettare che questo tiro valga DUE PUNTI. Sotto di tre, nel quarto periodo, partita persa di uno pic.twitter.com/1oGzZI0kFt

L’ex arbitro Michele Fanesi ha provato a dare una interpretazione tecnica che non ha convinto Marino.

Purtroppo è probabile che nessuno dei due arbitri stava guardando in quel punto. Sembra impossibile per chi gioca ma ti assicuro che in quel punto PURTROPPO capita. Dal prox anno sarà un errore non giustificabile con triplo arbitraggio.

— Michele Fanesi (@Michelefanesi) October 2, 2023