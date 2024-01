Perché Messina pensa che l’EA7 Milano dovrebbe essere come Sinner?

Jannik Sinner è sulla bocca di tutti e ormai sta “invadendo” tutte le conferenze stampa, compresa quella di Ettore Messina post vittoria dell’Olimpia EA7 Milano contro il Barcelona al Mediolanum Forum di Assago.

Il tecnico delle Scarpette Rosse ha citato il tennista che domani proverà a vincere il primo Grande Slam della sua carriera per sottolineare una sua grande caratteristica, ovvero non smarrarsi nei momenti di difficoltà.

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria sul Barcellona, citando Jannik Sinner nel suo discorso:

“Quello che dobbiamo fare è giocare semplice quando le cose non vanno. Dobbiamo essere un po’ come Jannik Sinner: lui quando è in difficoltà non si smarrisce, continua a fare le sue cose, quelle facili e ne esce. Noi dobbiamo essere un po’ così”, ha detto Ettore Messina dell’Olimpia EA7 Milano invitando i suoi a essere come Jannik Sinner.

La speranza per i tifosi dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano Milano è che i suoi giocatori guardino la gara di domani in Australia dell’altoatesino e che lui vinca, in modo tale che possano apprendere al massimo questa caratteristica del tennista classe 2001 che sta facendo innamorare tutta l’Italia di quel meraviglioso sport.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

