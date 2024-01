Partizan Belgrado e Golden State Warriors, si lavora ad un’amichevole in onore di Dejan Milojevic

Dejan Milojevic, morto tragicamente a 46 anni a causa di un malore improvviso, è stata una figura importante per tante squadre, ma due in particolare. Il Partizan Belgrado, con cui ha giocato dal 2004 al 2006 vincendo per 2 volte il campionato serbo e per 2 volte il titolo di MVP della Lega Adriatica, e i Golden State Warriors, squadra che allenava (da assistente) dal 2021 e con i quali ha conquistato il titolo NBA nel 2022.

Ora le due squadre, per onorarlo, sarebbero in contatto per organizzare un’amichevole, probabilmente al termine della stagione. Ostoja Mijailovic, patron del club bianconero, ha confermato la notizia a B92: “È vero, stiamo pensando di invitare Golden State a giocare una partita all’aperto. La gara verrebbe giocata in onore di Dejan Milojevic. Presto ci sarà l’Assemblea Esecutiva e ne discuteremo. Milojevic ha lasciato un’impronta importante al Partizan, discuteremo anche di una partita che potremmo giocare tutti gli anni prima dell’inizio della stagione in suo onore”.

Dall’altra parte Zaza Pachulia, dirigente degli Warriors, ha dichiarato a Mozzart Sport: “Non abbiamo ricevuto alcun invito dal Partizan, ma devo dire che sarebbe un’idea fantastica. Mi tolgo il cappello di fronte al presidente del Partizan per questa bellissima iniziativa, Deki meritava qualcosa del genere per tutto ciò che ha fatto. Per noi sarebbe un onore giocare in Serbia con il Partizan, ma voglio sottolineare che non è facile da organizzare. Ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, dai giocatori al calendario. Ci sono tante cose che si devono allineare per farlo accadere. Ma l’idea è fantastica, personalmente mi piacerebbe molto vederla realizzata per i giocatori e i tifosi serbi, ma soprattutto per la memoria di un uomo come Dejan Milojevic”.