Perché Messina si è detto molto dispiaciuto per Hines dopo la sconfitta di Milano col Fener?

Ieri sera l’Olimpia EA7 Milano di coach Ettore Messina ha perso una partita combattuta al supplementare contro il Fenerbahce Istanbul nella gara in cui Kyle Hines ha eguagliato il record di presenze in EuroLega di Paulius Jankunas, 392.

Purtroppo i meneghini, privi di 3 titolari o quasi come Maodo Lo, Devon Hall e Billy Baron, non sono riusciti a portare a casa il successo in una serata che era stata aperta dal saluto del popolo giallonero a Gigi Datome, che ha giocato per diversi anni a Istanbul.

Queste le parole di Ettore Messina su Kyle Hines dopo la sconfitta dell’Olimpia EA7 Milano contro il Fenerbahce:

“Mi dispiace non aver potuto dare a Kyle Hines la soddisfazione di vincere una partita così importante per lui. Questa volta ha pareggiato il record di presenze. La prossima volta lo supererà”.

Giovedì sera le Scarpette Rosse avranno modo di rifarsi contro il Maccabi Tel-Aviv, che ha demolito il Partizan Belgrado all’esordio, nel primo match in casa di questa nuova EuroLega, proprio nella serata in cui Hines supererà Jankunas e in cui si celebrerà la carriera di Datome. Insomma, giovedì perdere non è contemplato.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

