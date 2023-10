Partizan Belgrado, ecco la punizione di Obradovic dopo la pesante sconfitta con il Maccabi

Il Partizan Belgrado ha subito una pesantissima sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv giovedì sera in EuroLega e coach Zeljko Obradovic non ha nessuna intenzione di far finta che vada tutto bene.

La squadra israeliana ha controllato la partita per tutto il tempo, mentre il Partizan ha faticato sia in attacco che in difesa e non ha avuto alcuna possibilità di vincere alla Menora Mivtachim Arena.

I giocatori del club serbo avrebbero dovuto avere un giorno di riposo venerdì. Tuttavia, Obradovic ha organizzato un allenamento supplementare che ha richiesto più tempo del solito, come riporta Stefan Petrovic di Sportal.

Durante la partita di giovedì, Obradovic si è scagliato contro i giocatori del Partizan Belgrado in uno dei timeout, appellandosi alla loro mancanza di volontà di combattere in campo.

“Giocano in difesa. Questo è diverso: giocano, combattono. Combattono! E voi siete attori, non siete giocatori, non siete dei c***o di giocatori”.

Chiaramente ci si chiede se certe cose sarebbero possibili in NBA. Probabilmente no ed è forse anche per questo motivo che Zeljko Obradovic non è mai andato in NBA e mai ci andrà, mentre proverà a vincere l’EuroLega con il Partizan Belgrado.

