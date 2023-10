Israele, sospesi tutti gli eventi sportivi: Milano-Maccabi si giocherà?

Questa mattina mattina presto un attacco missilistico proveniente dalla Striscia di Gaza ha colpito Israele. Il gruppo palestinese di Hamas ha orchestrato un attacco senza precedenti. Di conseguenza, il Ministero della Cultura e dello Sport ha dichiarato la sospensione di tutti gli eventi sportivi fino a nuovo avviso. Giovedì è in programma EA7 Milano contro Maccabi Te-Aviv.

È stato annunciato il rinvio della partita prevista per questa sera tra il Maccabi Ironi Ramat Gan e l’Hapoel Beer Sheva e, con la direttiva del Ministero dello Sport, è stata abbandonata anche la disputa delle restanti partite del ciclo di apertura della stagione, secondo quanto riportato da Walla Sport.

I giocatori stranieri di calcio e di pallacanestro stanno lasciando il Paese, e l’Hapoel Beer Sheva sta lavorando diligentemente per evacuare i giocatori di pallacanestro stranieri e le loro famiglie, tra gli altri.

Al momento non ci sono indicazioni su come questa situazione possa influire sul Maccabi Playtika Tel Aviv, che giovedì 12 ottobre si recherà a Milano per una partita di EuroLeague. Stiamo a vedere come si evolverà il tutto e speriamo che la situazione rientri alla normalità nel più breve tempo possibile.

Leggi anche: Partizan Belgrado, ecco la punizione di Zeljko Obradovic dopo la pesante sconfitta con il Maccabi Tel Aviv