In Grizzlies-Lakers si è giocato oltre un minuto in più

Venerdì notte i Los Angeles Lakers hanno vinto la penultima partita della loro stagione regolare in casa dei Memphis Grizzlies: 120-123. È stata una gara più equilibrata di quanto ci si potesse aspettare, visto che Memphis aveva ben 13 assenze e mandava quindi in campo un roster di comprimari e G-Leaguers. Ci sono voluti 6 punti consecutivi di LeBron James, tra cui una spettacolare schiacciata, per avere la meglio sui Grizzlies nel finale e blindare l’ottavo posto.

Nelle scorse ore però la NBA ha ammesso un errore nella gestione del cronometro da parte degli arbitri. Nel corso del terzo periodo, dopo un’interruzione, il cronometro è stato portato erroneamente a 2.20 invece dei 1.14 che mancavano realmente. Secondo la NBA, squadre e arbitri non se ne sono accorti in tempo per porvi rimedio. Il risultato quindi è stato che Lakers e Grizzlies hanno giocato 1 minuto e 6 secondi in più dei canonici 48′.

La partita, terminata ai regolamentari, è durata in realtà 49.06 minuti: probabilmente un record per un incontro senza tempi supplementari.