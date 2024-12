Perché Trapani si chiama… Trapani Shark?

Nel mondo dello sport, le parole contano tanto quanto le azioni, e il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, sembra incarnare questa filosofia alla perfezione. Intervistato da Ivan Zazzaroni per Il Corriere dello Sport, Antonini ha spiegato l’origine del nome della squadra di basket e il legame simbolico con lo squalo, una figura che lui stesso sente vicina.

«Un po’ sì, lo squalo sono io», ha ammesso Antonini, rivelando l’ispirazione dietro il nome della squadra. L’idea nasce dal film cult di Oliver Stone, Ogni maledetta domenica, e in particolare dal celebre discorso motivazionale di Al Pacino ai Miami Sharks. «Ho amato quel film. Il discorso di Pacino è un must, indimenticabile. Mi sono rifatto a quel film e ho semplicemente tolto una “s”. Lo squalo è il presidente».

L’ispirazione da un capolavoro cinematografico

Per chi non conoscesse la scena citata, il monologo di Al Pacino è un momento di altissima intensità emotiva in cui il coach dei Miami Sharks sprona i suoi giocatori a lottare “un centimetro alla volta” per conquistare ogni centimetro di campo. È un invito a superare i propri limiti, a credere nel lavoro di squadra e a non mollare mai, qualità che Antonini vuole trasmettere non solo alla sua squadra, ma anche all’intero progetto della Trapani Shark.

Lo squalo, simbolo di leadership e fame

Identificarsi con lo squalo non è una scelta casuale. Questo animale rappresenta forza, resistenza e un’instancabile fame di conquista, qualità che riflettono l’approccio di Antonini come presidente. Lo squalo non si ferma mai, non guarda indietro e affronta le sfide con audacia: una metafora perfetta per una squadra che vuole imporsi nel panorama del basket italiano.

Antonini, con il suo stile deciso e visionario, non nasconde le sue ambizioni. Il nome della squadra è solo uno dei tasselli di un progetto più grande, che mira a trasformare la Trapani Shark in una realtà competitiva e riconoscibile, capace di ispirare tifosi e atleti con lo stesso spirito combattivo che caratterizza il suo presidente.

Un messaggio per il futuro

Con queste premesse, la Trapani Shark non sono solo una squadra di basket, ma una dichiarazione d’intenti. «Lo squalo è il presidente», ha detto Antonini, ma lo squalo potrebbe presto diventare il simbolo di un’intera città pronta a lottare con passione e determinazione per conquistare ogni centimetro di campo, proprio come nel film che ha ispirato tutto.