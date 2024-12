Christmas Day NBA da record: è stato il più visto degli ultimi 5 anni

Spesso si sente dire che i rating televisivi NBA negli Stati Uniti sono in calo, il che è la verità se paragonati alla scorsa decade (2010-2020) quando però i numeri delle varie piattaforme di streaming non erano paragonabili a quelli attuali. La NBA ha sicuramente qualche problema di popolarità negli ultimi anni, ma nel frattempo può godersi l’eccellente risultato fatto registrare con il Christmas Day di quest’anno. I dati si riferiscono ovviamente solo al mercato americano: le 6 partite di Natale hanno fatto registrare 5.25 milioni di spettatori di media per partita tra ABC, ESPN, ESPN2, Disney+ e ESPN+. È stato il Christmas Day più visto degli ultimi 5 anni.

La gara più vista, come ci si poteva aspettare, è stata quella tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, quella che vedeva contro le due superstar che hanno segnato la NBA degli ultimi 15 anni: Steph Curry e LeBron James. La partita ha fatto registrare 7.76 milioni di spettatori medi durante la sua durata, con un picco a 8.32 milioni. Quella tra Warriors e Lakers è stata la partita di stagione regolare più vista degli ultimi 5 anni ed ha avuto un incremento del 499% nei rating televisivi rispetto alla gara del Christmas Day 2023 allo stesso orario.

Ovviamente ha aiutato questi numeri anche la qualità delle partite: tutte, tranne Phoenix-Denver, equilibrate e incerte fino alla fine. Proprio quella tra Suns e Nuggets è stata la partita meno vista, con 3.84 milioni di spettatori medi, ma è normale per via dell’orario: le 20.30 sulla costa Est e le 23.30 sulla costa Ovest. Di fatti è stata la partita più vista di sempre nel Christmas Day, tra quelle disputate nella stessa fascia oraria.

In generale i numeri televisivi del Christmas Day di quest’anno sono stati superiori dell’84% a quelli del 2023.

A fare da eco a questi numeri televisivi, ci sono anche quelli online: il Christmas Day ha generato 500 milioni di views sui video pubblicati dalla NBA sui propri canali social, un record. Così come un record è anche il numero di spettatori che hanno seguito le partite sull’NBA League Pass.

Queste cifre hanno anche un altro sapore per la NBA visti gli sforzi messi in campo quest’anno dalla NFL per farle concorrenza a Natale. Si sono infatti giocate due partite di football tra le squadre più popolari della Lega: i Kansas City Chiefs hanno affrontato i Pittsburgh Steelers, mentre i Baltimore Ravens hanno giocato contro gli Houston Texans. Le due gare sono state trasmesse su Netflix.