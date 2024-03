Pesaro e Sassari cambiano marcia: impatto devastante di Foreman e Jefferson!

La ventunesima giornata di LBA si è conclusa con due successi importantissimi per la Libertas Pesaro e la Dinamo Sassari.

Entrambe le compagini sono state trascinate al successo dai rispettivi innesti ingaggiati nella pausa nazionali, ossia Justin Wright Foreman per i marchigiani e Brandon Jefferson per i sardi.

Dopo gli annunci ufficiali avevamo già segnalato la portata di spessore di questi due giocatori, entrambi nel pieno della maturità cestistica e con curriculum di assoluto rispetto sulle spalle.

Foreman ha condotto Pesaro all’incredibile vittoria contro la capolista Germani Brescia (che sembra in fase calante rispetto alla straripante prima parte di stagione), mettendo a referto 25 punti con percentuali da capogiro (75% da 2 con 3 su 4, 80% da 3 con 4 su 5, e 100% ai liberi con 7 su 7) in 25 minuti di gioco.

Jefferson è stato il mattatore dell’altro clamoroso risultato di giornata, la vittoria della Dinamo Sassari contro la Virtus Bologna al termine di un match condotto quasi per tutti i 40 minuti. La stella ex Trapani (piazza in cui ha militato nel 2018 in A2) ha chiuso con il 100% da 2 (1 su 1), il 70% da tre (7 su 10), e il 100% ai liberi (6 su 6), per un totale di 29 punti in 31 minuti, conditi da 6 assist.

Due prestazioni al limite della perfezione e tante nuove speranze per i club che hanno avuto la lungimiranza di metterli sotto contratto in una fase così delicata della stagione.

Occhio alla classifica

Pesaro gravita in zona retrocessione da diverse giornate e finalmente può intravedere uno spiraglio di luce: con la vittoria di Domenica ha interrotto la depressione di 8 sconfitte consecutive e contestualmente ha superato Treviso, sconfitta al PalaBarbuto di Napoli, entrando nel limbo tra play-off e zona rossa.

Il discorso per la Dinamo Sassari è completamente diverso. Il team allenato da Markovic a inizio stagione si presentava con ben altre aspettative rispetto alla deludente stagione finora condotta, sia in serie A che in Fiba Champions League, complici soprattutto i pesanti infortuni di Diop e Bendzius unitamente al rendimento altalenante degli americani Tyree e McKinnie.

Nonostante ciò, con la vittoria recente Sassari ha raggiunto quota 18 punti e si è agganciata al gruppo di Pistoia, Tortona, Scafati, Trento e Tortona: una sola vittoria potrebbe, virtualmente, portarli dalla 12a alla 7a posizione.

Le prossime giornate ci diranno se questi club riusciranno a trovare una certa costanza e continuità di vittorie. Intanto, possiamo già giudicare ottime le due operazioni in entrata che hanno sicuramente alzato il livello tecnico del roster.

