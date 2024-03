ASSURDO! Anthony Edwards arriva in ritardo alla palla a due: “Ho perso la cognizione del tempo”

Anthony Edwards, stella dei Minnesota Timberwolves, è stato costretto a partire dalla panchina contro i Portland Trail Blazers. Il motivo? Il 22enne ha saltato la palla a due ed è stato sostituito da Nickeil Alexander-Walker nella formazione titolare. Nel frattempo, i Timberwolves hanno ricevuto una violazione per ritardo di gioco.

“Ho perso la cognizione del tempo”, ha detto Edwards, che di solito trascorre gran parte del riscaldamento pre-partita facendo esercizi di resistenza fuori dallo spogliatoio della squadra.

Ant got late for the T-Wolves opening tip 😅 pic.twitter.com/q3QXPL7iYI — Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2024

Naturalmente questo non ha inciso sul risultato finale, anche perché la formazione del Minnesota ha comunque vinto in casa contro i Portland Trail Blazers. Però sono queste piccole cose che trasformano un buon giocatore in un campione.

Anthony Edwards, a dire la verità, non ha nemmeno giocato una partita eccellente perché ha chiuso con solo 13 punti, 4 rimbalzi e 6 assist in quasi 35 minuti, poca roba per uno del suo livello.

Questa è stata la prima volta che Anthony Edwards iniziava una partita dalla panchina dalla sua stagione da rookie. E diciamo che non era assolutamente nell’idea di coach Chris Finch non farlo partire in quintetto, ma Ant-Man se l’è “autoimposto”.

