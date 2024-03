Gianmarco Pozzecco: “Poche nazionali giocano bene, noi una di queste”

Gianmarco Pozzecco, coach dell’Italbasket, sta vivendo un momento professionale a due facce: se dal lato club non è riuscito a dare continuità agli splendidi risultati ottenuti con Sassari nelle stagioni 2019-2021, venendo prima scelto e poi esonerato dall’ASVEL in meno di 3 mesi, con la Nazionale è invece riuscito a creare un gruppo che indubbiamente funziona, soprattutto dal lato umano, e in campo si vede.

Nella giornata di oggi, Gianmarco Pozzecco è intervenuto ai microfoni di DAZN nella puntata di DAZN Got Game, programma dell’emittente satellitare condotto da Matteo Gandini, ed ha parlato della situazione attuale della squadra azzurra: “In questa finestra di partite ho visto quasi tutte le nazionali giocare e sono davvero poche quelle che giocano bene. Io sono felice perché, oltre i risultati positivi, abbiamo avuto poco tempo per prepararci e abbiamo giocato bene. La Nazionale ha necessità di essere una squadra più che la selezione dei migliori 12 giocatori che il momento offre e da questo punto di vista siamo riusciti a lavorare bene con i ragazzi che abbiamo selezionato in questi due anni, quello che abbiamo messo in piedi si vede e si percepisce. Per tutti questi motivi sono molto contento”.

