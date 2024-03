LeBron James: “Tutti avrebbero voluto vedermi fallire, e invece…”

LeBron James è senza dubbio uno dei migliori (se non il migliore) giocatori di tutti i tempi della storia della pallacanestro: se il suo stile di gioco può aver generato ammiratori ed haters durante il suo lungo viaggio nella Lega, i numeri sono sicuramente dalla sua parte e per ultimo, com’è noto, è diventato il primo a raggiungere quota 40mila punti segnati in NBA e all’età di 39 anni è ancora uno dei top player, mantenendo medie di 25.3 punti, 7.1 rimbalzi e 7.8 assist a partita per i suoi Los Angeles Lakers.

In una recente intervista post-gara, a LeBron James è stato chiesto cos’avrebbe detto è che consigli avrebbe dato a se stesso 18enne, ora che ha accumulato una certa esperienza di gioco e di vita e la sua risposta è stata, come spesso accade, sorprendente: “Onestamente, non gli avrei detto nulla, perché il LeBron a 18 anni aveva una grande testa sulle spalle. A 18 anni ero in una posizione che non auguro a nessuno, le aspettative su di me erano enormi, sono stato da subito paragonato ai grandi della storia e convivere con tutto questo non è stato per niente facile. La mia fortuna è di essere stato cresciuto nel giusto modo da mia madre, dagli allenatori che ho avuto nelle mie squadre giovanili e dai miei amici, dalle persone che mi circondavano. Ho incontrato una ragazza fantastica quando andavo alla high school che mi ha aiutato a rimanere umile durante la mia carriera. Mi sono sempre detto che per portare in alto il mio nome è quello della mia famiglia, l’unico modo sarebbe stato di rimanere sempre concentrato e lavorare per migliorare senza farmi condizionare.

A parte la mia famiglia, i miei amici e la mia città, tutti gli altri avrebbero gioito nel vedermi fallire quando ho messo piede nella NBA”.

