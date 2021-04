Pesaro piazza il colpaccio in casa di una Fortitudo mai doma

FORTITUDO BOLOGNA 77 – VUELLE PESARO 79

(25-25; 16-31; 17-12; 19- 11)

Un match moto importante quello andato in scena tra Fortitudo Bologna e Vuelle Pesaro, appaiate a 18 punti in classifica e con il vantaggio 1-0 della Effe negli scontri dirette. Entrambe oscillano tra la soglia dei playoff e la ricerca della salvezza matematica prima possibile. La squadra di casa è priva del lungodegente Saunders e di Withers, colpito in settimana da una forte tonsillite. Per la VL invece rientra Robinson dopo essere guarito dal C0vid-19 ma dopo 2’35” esce dal match Delfino per infortunio.

Una gara, come previsto, molto equilibrata, seppur a strappi. Il finale punto a punto mostra una partita dal doppio volto per entrambe le formazioni che, nonostante i parziali avversari, non hanno mai mollato. Le rotazioni ridotte e un po’ di freddezza nel finale sono costati cari a Bologna che, alla fine, ha ceduto a Pesaro. Ottima la coppia Totè (21 punti) e Hunt (16 punti). Per la squadra di Repesa arriva una grande vittoria corale dopo 5 sconfitte consecutive. Le chiavi sicuramente nella percentuale da 3 nel primo tempo e nei rimbalzi offensivi nel finale.

CRONACA

Avvio molto equilibrato all’Unipol Arena con Totè che si carica i suoi sulle spalle come nella partita d’andata, approfittando del contributo di Hunt. Risponde Tambone con ottime percentuali da dietro l’arco. Banks prova il primo allungo sull’11-5 ma Filipovity ricuce lo strappo. Nel frattempo Delfino esce dal campo per un infortunio al piede. Aradori e la coppia Totè e Hunt tentano un nuovo assalto, riuscendo a portare la Effe sul +8. Zanotti, Filloy e Tambone cancellano tutto di nuovo da dietro l’arco, poi Robinson sulla prima sirena impatta sul 25-25.

La volata di fine primo quarto lancia Pesaro che continua a essere letale dai 6,75 con percentuali irreali (12/20 a fine 2° quarto).Filloy e Robinson accelerano, poi Massenat piazza il +12. Baldasso ferma l’emorragia di 0-14 ma la Fortitudo fatica a ritrovare la fluidità di inizio partita. Totè e Hunt provano ancora a dare la scossa nel pitturato ma Filipovity, e Eboua, dall’altra parte, segnano il +15. Metà gara termina sul 41-56.

Nella ripresa si abbassano i ritmi e, punto dopo punto, Totè e Hunt rimettono decisamente in gara Bologna. Aradori si fa sentire dall’arco mentre la VL si ferma in attacco. Aradori firma il -2 (break di 12-2) ma Filipovity piazza la tripla che rilancia la squadra di Repesa. Zanotti e Massenat riallungano, chiudendo il terzo periodo 58-68.

Banks e Aradori si rimettono in moto, segnando due triple, poi ancora la coppia Hunt-Totè in area. La Fortitudo pareggia i conti dopo diversi minuti sul 70-70 ma è ancora Massenat a spezzare l’incantesimo. Banks mette a segno un 3+1 che porta in vantaggio i suoi; Cain e la tripla di Filloy rovinano ancora i piani dei padroni di casa (-3). Baldasso pareggia a 1’17” dal termine, Robinson in penetrazione riporta l’inerzia dalla parte dei suoi con 1’ da giocare. Si pasticcia con le rimesse ed è bagarre nei passaggi: la Fortitudo recupera la palla con cui potrebbe pareggiare (o vincere) non riesce nell’impresa, pur con qualche dubbio sui contatti finali. Termina 77-79.

TABELLINI:

FORTITUDO BOLOGNA: Banks 12, Aradori 16, Mancinelli 2, Manna n.e., Hunt 16, Pavani, Fantinelli 4, Baldasso 6, Cusin, Totè 21

Coach Dalmonte

VUELLE PESARO: Drell, Massenat 14, Filloy 12, Cain 6, Robinson 10, Tambone 12, Mujakovic n.e., Eboua 2, Serpilli n.e., Filipovity 16, Zanotti 7, Delfino

Coach Repesa

