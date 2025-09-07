Pesic shock dopo l’eliminazione della Serbia: “Non abbiamo sottovalutato la Finlandia, ma…”

Clamoroso a EuroBasket 2025: la Serbia di coach Svetislav Pesic, una delle grandi favorite per la vittoria finale, è stata eliminata agli ottavi di finale dalla sorprendente Finlandia, capace di imporsi con il punteggio di 92-86. Un risultato che segna uno degli upset più grandi nella storia recente del torneo.

Pesic: “Non abbiamo sottovalutato la Finlandia”

A fine partita, il CT serbo Svetislav Pesic ha escluso che la sua squadra abbia preso sottogamba l’impegno:

“Non abbiamo sottovalutato la Finlandia, è una squadra fantastica. A decidere la partita sono stati i loro rimbalzi offensivi. La Finlandia ha meritato di vincere, è stata una grande partita. Se qualcuno pensa che li abbiamo presi alla leggera, non è così.”

Il coach ha poi sottolineato un dato chiave: i finlandesi hanno catturato ben 20 rimbalzi offensivi, trasformandoli in punti pesanti nonostante il 41% al tiro.

“Fisicamente non eravamo pronti”

Pesic ha ammesso che la Serbia ha sofferto anche sul piano atletico:

“Possiamo cercare scuse, ma la realtà è che in un torneo del genere bisogna essere in grande condizione fisica, e noi non lo eravamo. Alcuni giocatori hanno giocato infortunati, abbiamo avuto un virus in squadra e Nikola Jovic non si è allenato. Contro una squadra così, serve essere più forti fisicamente.”

Il CT ha poi evidenziato la differenza di mentalità:

“Tutti ci vedevano come i grandi favoriti, mentre i finlandesi hanno giocato senza pressione, liberi di fare o sbagliare. È una situazione nota, niente di nuovo”.

Altro aspetto decisivo è stata la scarsa aggressività difensiva della Serbia:

“Dalla difesa individuale a quella di squadra, non siamo stati abbastanza aggressivi. In alcuni momenti del torneo la difesa ci ha dato fiducia, ma stasera non è stato così. Solo nel secondo quarto abbiamo controllato i rimbalzi, e non a caso è stato l’unico che abbiamo vinto. Dopo, non ci siamo riusciti e per questo abbiamo perso”.

Con questa impresa, Lauri Markkanen e compagni hanno firmato una pagina indimenticabile di EuroBasket 2025. La Serbia, invece, torna a casa con un’eliminazione contro la Finlandia che pesa e che apre interrogativi sul futuro della nazionale e sulle scelte di Pesic.

