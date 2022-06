Petrucci presenta Pozzecco… chiamandolo Gianmarco Pozzetto

Piccola gaffe del presidente FIP Gianni Petrucci all’inizio della conferenza stampa di presentazione del nuovo CT dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco. Per più di una volta, Petrucci si è riferito al coach chiamandolo erroneamente “Gianmarco Pozzetto”.

Un errore che ha fatto subito alzare qualche sopracciglio, dopo le critiche ricevute da Petrucci per l’allontanamento improvviso di Meo Sacchetti nei giorni scorsi.

Nel corso della conferenza stampa, è stato annunciato che Pozzecco incontrerà Paolo Banchero in estate, per arruolarlo in vista di Eurobasket. Inoltre l’allenatore lascerà la panchina di Milano, dove è assistente, per ricoprire il ruolo di CT full time.

L’evento è stato trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming sulla pagina Facebook dell’Italbasket, anche se con una qualità audio/video piuttosto imbarazzante.