Philadelphia prova il colpaccio e sogna Damian Lillard

Concluse le Olimpiadi di Tokyo si può tornare a volgere lo sguardo oltreoceano in attesa dell’inizio della nuova stagione NBA.

I Philadelphia 76ers, dopo la deludente eliminazione ai playoff, sono pronti ad affrontare l’enorme elefante nella stanza, ovvero la permanenza a roster di Ben Simmons. Il giocatore è ai ferri corti con la squadra, tanto che lo staff tecnico non riesce a mettersi in contatto con lui da quando è terminata la stagione.

Negli ultimi giorni è emerso come il general manager dei 76ers Elton Brand sarebbe interessato a Damian Lillard. Il giocatore di Portland sembra a sua volta scontento di come si sono mossi i Blazers per costruire una squadra competitiva dopo le delusioni degli ultimi anni. Fatta eccezione per il rinnovo di Norman Powell, a Portland per il momento sono arrivati Tony Snell, Cody Zeller e Ben McLemore.

Secondo Derek Bodner di “TheAthletic“, i 76ers avrebbero messo gli occhi su Lillard non appena Philadelphia è stata eliminata ai playoff per mano degli Atlanta Hawks al secondo turno.

The Sixers offseason has been underwhelming, a mix of running it back and upgrades to marginal roles, with the Simmons saga still looming large.

But the offseason is about Dame. It’s always been about Dame. And you can argue their odds have improved. https://t.co/Frlpg0rJxo

— Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) August 8, 2021