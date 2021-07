Qualche settimana fa Ben Simmons era stato avvistato sulle tribune di Wimbledon insieme alla nuova fidanzata, all’inizio delle vacanze che dovrebbero essere seguite da un intenso lavoro in palestra. L’australiano aveva spiegato la decisione di saltare le Olimpiadi con la necessità di allenarsi sulle proprie lacune, particolarmente evidenti nella serie contro Atlanta ai Playoff.

Forse Simmons sta davvero lavorando in palestra, ma sicuramente i Philadelphia 76ers non ne sanno nulla. Secondo quanto riportato da Jake Fischer di Bleacher Report, staff e dirigenza non sarebbero più riusciti a contattare il giocatore dal termine della stagione dei Sixers. Oltre che rappresentare un segnale di possibile rottura, a Philadelphia è stato così impossibile anche pianificare gli allenamenti estivi e non ha potuto quindi organizzare il programma con Simmons come invece sarebbe consuetudine.

Nel frattempo Simmons rimane sul mercato, visto che è notizia di settimana scorsa la sua disponibilità in sede di trade. La richiesta è sempre almeno un giocatore del calibro di un All Star per ottenerlo, con tante squadre interessate tra le quali i Toronto Raptors.