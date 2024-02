Pierria Henry, STANGATA della FIBA: 4 anni di squalifica per doping

Pierria Henry ha ricoperto un ruolo importante per diverse formazioni di EuroLega negli ultimi anni: l’ex giocatore di Baskonia e Fenerbahçe era però stato sospeso dai blaugrana a gennaio 2023 e in estate era rimasto free agent nonostante i soli 31 anni. Una circostanza strana, spiegata dalla sentenza FIBA pubblicata oggi: una squalifica di 48 mesi per doping.

Nel gennaio 2023, si sospettava già che Henry fosse stato sospeso dal club per un fallito controllo anti-doping: il giocatore avrebbe tentato di falsificare un campione. La squalifica parte dalla data della positività all’anti-doping, quindi il gennaio dell’anno scorso. L’americano con passaporto senegalese potrà eventualmente tornare in campo a partire dal 13 gennaio 2027, quando avrà da poco compiuto 34 anni.

La squalifica rischia quindi di mettere definitivamente fine alla carriera di Henry, che in 4 stagioni di EuroLega ha mantenuto 9.0 punti e 5.3 assist di media.