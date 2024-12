Pistoia, è finita l’avventura di Zare Markovski? C’è già il nome del sostituto…

La sconfitta contro Tortona, la sesta consecutiva in campionato, ha posto fine all’avventura di Zare Markovski sulla panchina dell’Estra Pistoia. Un’esperienza breve e priva di successi: il tecnico macedone, subentrato a Dante Calabria a inizio novembre, non è riuscito a dare la scossa alla squadra toscana, che da allora non ha mai conquistato una vittoria.

Al termine della gara di ieri, Markovski non ha nascosto le difficoltà, puntando il dito contro i limiti strutturali del roster:

“La soluzione potrebbe essere aggiungere un lungo – ha dichiarato – ma poi ci sarebbero problemi con Kemp, giocatore all-around, e Paschall, talento offensivo, che a turno dovrebbero restare fuori. E poi ci sono gli esterni e i minutaggi. I problemi strutturali sono questi”.

Nonostante i tentativi di trovare un equilibrio tattico, il dominio di Kamagate sotto canestro ha evidenziato le lacune della squadra, incapace di competere al livello richiesto. La dirigenza, di fronte alla crisi di risultati, sta valutando un cambio immediato in panchina.

Secondo quanto riportato da Superbasket, il nome più caldo per la sostituzione di Zare Markovski a Pistoia è quello di Maurizio Buscaglia. L’ex tecnico di Trento e della Nazionale olandese è apprezzato per la sua capacità di lavorare in situazioni difficili e potrebbe rappresentare l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni di Pistoia.

Maurizio Buscaglia candidato forte per la panchina di @PistoiaBasket. Il coach ex Trento decidera' domani se aprire una trattativa con il club toscano.@LegaBasketA. — SUPERBASKET (@Superbasket_it) December 23, 2024

