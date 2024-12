Virtus Bologna, Rayjon Tucker ha deciso il suo futuro: Reyer o no?

Rayjon Tucker chiude la porta al possibile ritorno alla Reyer Venezia e resterà in forza alla Virtus Segafredo Bologna, secondo quanto riportato da Superbasket. L’americano avrebbe opposto un deciso rifiuto alla cessione, preferendo rimanere con la squadra bolognese per continuare a giocarsi le sue chance in EuroLega.

Sarebbe di Rayjon Tucker il no decisivo per far saltare l'operazione ritorno alla @reyerve. Il giocatore statunitense non avrebbe dato l'OK alla cessione della @VirtusSegafredo preferendo giocarsi le carte in Eurolega. @LegaBasketA. — SUPERBASKET (@Superbasket_it) December 23, 2024

La trattativa, che avrebbe riportato Tucker nella città lagunare, era considerata una mossa strategica per la Reyer, ma il mancato accordo spegne definitivamente questa possibilità. La Virtus Bologna, dal canto suo, mantiene in rosa un giocatore polivalente e di talento come Rayjon Tucker, anche se non ha reso come avrebbe dovuto.

Il rifiuto di Tucker riflette la volontà del giocatore di misurarsi al massimo livello europeo, nonostante un ruolo potenzialmente più marginale nelle gerarchie bolognesi. Intanto, la Reyer dovrà guardare altrove per rinforzare il roster e restare competitiva nel campionato di Serie A e nelle competizioni internazionali.

La vicenda dimostra ancora una volta quanto sia complesso il mercato in corso, con squadre e giocatori impegnati in valutazioni che mescolano ambizioni personali e obiettivi di squadra. Stiamo a vedere cosa accadrà a breve e quale giocatore metterà sotto contratto l’Umana Reyer Venezia.

Leggi anche: EA7 Milano-Trapani, Antonini su X: “Sono SCANDALIZZATO!”. E tira anche un bordata a Petrucci…