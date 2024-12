Antonini: “Var a chiamata subito, è come avere una Ferrari senza motore! Ne va della regolarità del campionato”

Il Var, uno degli strumenti più discussi del calcio moderno, continua a essere al centro del dibattito tra esperti, allenatori e dirigenti. Un’analisi approfondita delle sue potenzialità e dei suoi limiti è arrivata da una voce autorevole del panorama cestistico, Valerio Antonini, Presidente della Trapani Shark.

In vista della seconda parte della stagione e dei playoff, Antonini ha sollevato un’importante questione, chiedendo un potenziamento significativo del sistema di Instant Replay, in particolare introducendo la possibilità di utilizzarlo su chiamata, per garantire la regolarità e la credibilità del campionato.

“Necessità assoluta del Var a chiamata. Impossibile continuare a fingere che vada bene avere il monitor a bordo campo per vedere le azioni, ed utilizzarlo solo al 5% delle sue potenzialità. E’ come avere una Ferrari senza motore… Bisogna intervenire ora prima dei Play off. Ne va della regolarità del campionato ma soprattutto della sua credibilità…o dobbiamo rivivere la finale scorso anno Milano Bologna con tutte le polemiche del caso..? Chiederò di discuterne al prossimo consiglio di Lega”.

Stiamo a vedere se ci saranno dei cambiamenti oppure se le parole di Antonini non porteranno nessun cambiamento.

