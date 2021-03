PJ Tucker non giocherà più partite con gli Houston Rockets in attesa di una trade

Gli Houston Rockets, di comune accordo col giocatore, non schiereranno più PJ Tucker nelle proprie partite: da inizio stagione si parla di una possibile cessione, e come avvenuto con Drummond a Cleveland, Aldridge a San Antonio e Griffin a Detroit ad un certo punto la franchigia ha deciso fosse meglio escluderlo completamente dal progetto, in attesa di uno scambio entro la trade deadline del 25 marzo.

Tucker, a Houston dal 2017, è stato uno dei giocatori-chiave negli anni scorsi per i Rockets ma in questa stagione sta avendo le cifre più basse della carriera con 4.4 punti e 4.6 rimbalzi di media. Il veterano guadagna 7.9 milioni di dollari ed è nell’ultimo anno di contratto.

PJ Tucker and the Rockets agreed he will no longer be with the team anymore and are working to find a resolution, coach Stephen Silas says tonight.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2021