Il formato dei Playoff di LBA al meglio delle 5 gare per quarti e semifinali e al meglio delle 7 in finale è stato confermato ieri, durante l’ultima Assemblea di Legabasket. Tuttavia il calendario potrebbe subire delle modifiche se l’Olimpia Milano dovesse qualificarsi alle Final Four di Eurolega a Colonia, in programma tra il 28 e il 30 maggio. I meneghini sono ad una vittoria dalla manifestazione, avanti 2-1 nella serie contro il Bayern Monaco (stasera Gara-4 in Germania).

Come riportato da Giuseppe Sciacia su Superbasket, la LBA ha proposto di introdurre un calendario con back-to-back qualora Milano dovesse andare alle Final Four. In quel caso l’Olimpia giocherebbe Gara-1 e Gara-2 del primo turno il 13 e 14 maggio, e in due giorni consecutivi sarebbero anche Gara-3 e Gara-4 delle semifinali. La stessa cosa dovrebbe poi accadere in finale, con un back-to-back sia per Gara-1 e Gara-2 che per Gara-3 e Gara-4.

La data di inizio dei Playoff rimane invece invariata: 13 maggio, 3 giorni dopo la fine della stagione regolare. Ora è tutto nelle mani di Milano, che dovrà conquistare il pass per le Final Four oggi oppure settimana prossima in Gara-5.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.