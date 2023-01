Polonara conferma che è stato MOLTO vicino alla Virtus Bologna

Achille Polonara è stato molto vicino alla Virtus Bologna, nonostante qualcuno abbia provato a dire il contrario… Purtroppo però le cose non sono andate come tutti volevano e ora è allo Zalgiris Kaunas.

Intervistato da Backdoor Podcast, Achille Polonara ha parlato anche del suo mancato arrivo alla Virtus Bologna:

“Sono stato vicino alla Virtus sia quest’estate – poi all’ultimo è arrivata la chiamata dell’Efes – sia pochi giorni fa, ma alla fine purtroppo non si è potuto concludere, non per colpa mia, ma per una serie di fattori. Molti pensano che io non voglia andare alla Virtus ma non è così. Si creano delle condizioni per andare in una squadra, non è colpa di nessuno, né colpa mia né colpa loro. Per il momento non ci sono state le condizioni, anche se sono stato molto vicino in entrambi i casi. Per il futuro, mai dire mai. La Stella Rossa? C’è stata la possibilità, ma ci sono stati anche in questo caso una serie di fattori, tra cui che non potevano firmare giocatori in questa finestra di mercato”.

Il video integrale dell’intervista realizzzata da Simone Mazzola di Backdoor Podcast al neo giocatore dei lituani:

