Polonara sempre più vicino alla Virtus Bologna ma c’è un problema

Achille Polonara è in uscita dall’Anadolu Efes Istanbul dopo neanche mezza stagione.

Purtroppo l’italiano non è riuscito a fare bene come fatto sull’altra sponda del Bosforo, ovvero al Fenerbahce. Ergin Ataman aveva già detto un paio di settimane fa che non erano soddisfatti delle prestazioni di Polonara proprio poco dopo che Fabrizio Lorenzi aveva sganciato la bomba di @ilpupazzo33 alla Virtus Bologna.

Secondo quanto riportato da BasketNews, ora l’Efes avrebbe individuato anche il suo sostituto, ovvero Chris Singleton, che ha giocato proprio con i turchi dal 2019 al 2022 e ha vinto due EuroLeghe con Ataman in panchina.

Insomma, sembra che ci siano tutti i presupposti per vedere Achille Polonara alla Virtus Bologna, cercartissimo in estate, soprattutto dopo il -22 di lunedì sera in casa con l’Olimpia Milano. La Segafredo sembra essere in grande difficoltà fisica e l’aggiunta di un tassello per dare una mano a Shengelia nel ruolo di ala forte potrebbe fare la differenza.

Inoltre, la notizia di Achille alla Stella Rossa Belgrado è “morta” ieri con l’ulteriore proroga del ban ai serbi nella sottoscrizione di nuovi contratti in EuroLega proprio dalla massima competizione europea per club.

Qual è l’unico problema? Il tempo. Se Polonara non si dovesse trasferire alla Virtus Bologna entro il 9 gennaio, non potrebbe giocare la seconda metà di stagione in EuroLega con le VuNere perché è la data ultima per il passaggio di giocatori tra squadre di EL.

