Mateusz Ponitka è l’uomo sulla bocca di tutti in questo momento e occhio a quello che potrebbe succedere tra Reggio Emilia e la Virtus Bologna. In fondo il mercato del basket europeo non dorme, soprattutto se ti chiami Segafredo Virtus Bologna.

Il polacco, che ha appena realizzato una tripla doppia in faccia a Luka Doncic e Goran Dragic, ha firmato un bimestrale garantito all’UNAHOTELS Reggio Emilia, con il terzo mese che prevede un buyout d’uscita. In questo senso la Virtus Bologna potrebbe inserirsi su Ponitka, che avrebbe due mesi per dimostrare di essere adatto alla mentalità italiana, prima di ritornare in EuroLega, dove ha giocato la scorsa stagione con lo Zenit San Pietroburgo, fino allo scoppia della guerra in Ucraina.

Non ci sono dubbi che l’esterno polacco sia fortissimo. E Sergio Scariolo l’ha visto da vicinissimo in questo EuroBasket, soprattutto nella fase finale di Berlino. Non ci stupirebbe se la Virtus Bologna decidesse di accelerare per Ponitka e lo volesse strappare alla Pallacanestro Reggiana prima di Natale. D’altronde è stato uno dei tre migliori playmaker della passata VTB League (insieme a Marco Spissu) ed è il giocatore rivelazione di questo EuroBasket (insieme a Marco Spissu).

