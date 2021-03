Post Brescia-Brindisi, Vitucci:”Bravi a mantenere la lucidità necessaria. Ora guardiamo avanti alle prossime partite”

Queste le dichiarazioni di coach Frank Vitucci:

“Una bella vittoria in una partita che abbiamo sempre guidato pur soffrendo nel secondo tempo a causa della loro reazione. E’ stata una partita molto fisica, dura, con tanti contatti ma abbiamo mantenuto la lucidità necessaria nei momenti cruciali del match vincendo con merito. Siamo a sei vittorie su sette partite nel girone di ritorno, otto vittorie in trasferta in campionato, numeri importanti di grande crescita e conferma della nostra stagione tra campionato e coppa. Guardiamo avanti, non c’è tempo per fermarsi“.

Fonte:Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi