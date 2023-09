Pozzecco convinto: “Se non avessimo incontrato Team USA oggi…”

Un Gianmarco Pozzecco un po’ amareggiato per il risultato di ieri ha parlato ai microfoni di Alessandro Mamoli di Sky Sport dopo la batosta contro Team USA. Il Poz ha detto quello che in tanti hanno pensato, ovvero che se avessimo incontrato – per esempio – la Lituania, probabilmente ieri avremmo vinto. Ma così non è stato e ce ne torniamo a casa ancora una volta ai Quarti di Finale.

“Io ho questa convinzione: se non avessimo incontrato Team USA quest’oggi, saremmo andati in Semifinale. Si tratta di una mia convinzione, condivisibile o meno, ma ce l’ho perché ho piena fiducia dei miei ragazzi. Per quanto riguarda il futuro, siamo sulla strada giusta, adesso abbiamo altre 2 gare che conteranno il giusto e dove magari potrò iniziare a fare dei ragionamento per il futuro. Valuterò”.

La speranza è di superare questo scoglio dei Quarti di Finale nelle prossime competizioni però oggettivamente, contro questi Team USA, l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco perderebbe 101 volte su 100. Non ci può essere mai gara contro una formazione così mentalmente pronta e vogliosa di vincere. Ma credeteci che questo vale per noi come per tutte le altre Nazionali presenti a questo Mondiale.

