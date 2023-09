Italbasket, Pozzecco: “Ci sono cose che contano più dei risultati…”

Il coach dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, ha commentato anche in conferenza stampa, dopo averlo fatto ai microfoni Rai, il ko degli Azzurri con Team USA.

Italia che esce dai Mondiali ai quarti di finale e ora giocherà le gare per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

Il calabrone non sa che non può volare, quindi vola lo stesso. I miei giocatori sono uguali: noi non dovremmo essere fra le prime otto del Mondo ma loro non lo sanno e quindi ci siamo. Nessuno al Mondo pensava che avessimo una chance di vincere questa partita. Per me la reazione di Melli significa tutto, non posso aggiungere altro. Penso si sia capito che tipo di persone e di mentalità abbiamo voluto dimostrare in questo torneo, non potremmo volare ma lo facciamo ugualmente. Non meritavamo di giocare contro gli Stati Uniti perché abbiamo chiuso da primi nel girone. Amo i miei giocatori, ora più di prima, siamo troppo focalizzati sul risultato ma ci sono cose che probabilmente contano di più. Meraviglioso il rapporto di tutti i compagni con Datome, lo rispettiamo così tanto da volergli far vivere al meglio le sue ultime due partite, i ragazzi gli regaleranno le emozioni che merita.