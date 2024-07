Pozzecco dopo il KO con Porto Rico: “Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi”

Gianmarco Pozzecco, coach dell’Italbasket, ha commentato il brutto KO di questa notte contro Porto Rico nell’arena di San Juan, sconfitta che vale il secondo posto nel gironcino e quindi la Lituania subito in semifinale.

“Prima di tutto voglio fare i complimenti a Porto Rico per l’ottima partita e per l’ambiente incredibile che abbiamo trovato qui al palazzetto”, ha detto Gianmarco Pozzecco sull’atmosfera nel palazzetto caribico. “I nostri avversari hanno meritato di vincere e non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, che hanno dimostrato la solita attitudine e il solito impegno. Non abbiamo fatto girare la palla come facciamo di solito e in alcuni momenti abbiamo avuto un po’ troppa fretta sbagliando qualche tiro aperto. Poi il Portorico, con Alvarado e Clavell, ha messo tiri da tre incredibili. Ora vogliamo vincere la semifinale contro la Lituania, grande squadra, e tornare a giocare di nuovo contro il Porto Rico”.

Ricordiamo che gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco, dopo il KO contro Porto Rico, affronteranno la Lituania sabato sera alle ore 22:00 nella prima semifinale, l’altra sarà proprio tra i caraibici padroni di casa e il Messico, arrivata seconda nell’altro gironcino.

Fonte: FIP

