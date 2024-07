VIDEO: il balletto di Jose Alvarado che ha fatto INFURIARE i tifosi dell’Italbasket

Questa notte, come ormai ben sapete, gli Azzurri dell’Italbasket hanno perso contro un grande Porto Rico guidato da Jose Alvarado, autore di 29 punti finali e un balletto che ha fatto molto discutere nella “piazza social”.

A 35 secondi dalla fine della gara, a “babbo (quasi) morto”, il portoricano ha deciso di prendersi una tripla da distanza NBA e ha esultato con un balletto non proprio comune, come potete vedere qui di seguito:

🇵🇷 Jose Alvarado drops 29 to keep Puerto Rico perfect in Group Stage and win @TCL_Brand Player of the Game! #FIBAOQT pic.twitter.com/HWu7fgjL9a — FIBA (@FIBA) July 5, 2024

Diciamo che non sono proprio arrivati dei complimenti da parte dei nostri supporter a questa esultanza e speriamo che questa celebrazione della vittoria possa essere benzina nel motore azzurro contro la Lituania perchĂ© ci dia spinta per poterli incontrare di nuovo in finale e questa volta batterli, come successo l’estate scorsa nelle Filippine.

Naturalmente il giocatore dei New Orleans Pelicans non ha fatto nulla di male, ha semplicemente esultato con un balletto lecito, anche perchĂ© era un modo per festeggiare con i suoi tifosi, non voleva prendere in giro l’Italia e i nostri giocatori.

Stiamo a vedere se domani sera riusciremo nell’impresa contro la Lituania e se l’Italbasket sarĂ in grado di sconfiggere il Porto Rico di Jose Alvarado che quasi certamente sconfiggerĂ senza troppi problemi il Messico nell’altra semifinale.

Leggi anche:Â Porto Rico-Italia, le pagelle: CHE DELUSIONE! Tutti INSUFFICIENTI, si salva solo Gallinari