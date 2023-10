Pozzecco è il nuovo coach dell’ASVEL! Il benvenuto arriva direttamente da Tony Parker

Lo ripetiamo da circa 24 ore e adesso è ufficiale: Gianmarco Pozzecco è il nuovo capo allenatore dell’ASVEL Villeurbanne. Con lui ci sarà anche Edoardo Casalone, suo vice in Nazionale e con lui fin dai tempi di Sassari.

Qui di seguito il comunicato stampa dei transalpini, con anche il benvenuto del proprietario del club, Tony Parker.

Gianmarco Pozzecco (51 anni) è il nuovo Head Coach dell’ASVEL!

Ex giocatore della Nazionale, allenatore dal 2012, è oggi uno dei personaggi più carismatici del basket europeo. Rivelatosi al grande pubblico per i titoli vinti con Sassari (Supercoppa Italiana, FIBA ​​Europe Cup), ha poi preso l’incarico di vice allenatore a Milano, al fianco di Ettore Messina, ricoprendo ruoli da protagonista in EuroLega.

Dal 2022 è l’allenatore della Nazionale italiana, arrivata ai quarti di finale a EuroBasket e ai Mondiali la scorsa estate. Gianmarco Pozzecco, allenatore dall’entusiasmo sconfinato e dalla personalità unica, arriva al club insieme al suo vice, Edoardo Casalone e continuerà ad occupare, parallelamente, il suo posto alla guida della Nazionale.