Petrucci su Pozzecco all’ASVEL: “È giovane, come facevo a dirgli di no?”

Da oggi Gianmarco Pozzecco è il nuovo head coach dell’ASVEL e allenerà in EuroLega in questa stagione. Come conseguenza, sarà CT dell’Italbasket solo part-time e percepirà il 40% dello stipendio in meno da parte della Federazione. La notizia del nuovo ruolo del Poz è stata commentata dal presidente della FIP, Gianni Petrucci, a Tutti Convocati su Radio24.

Petrucci ha da sempre uno stretto rapporto con Pozzecco, il quale in più di un’occasione ne ha parlato quasi come un padre.

“Oggi sia basket che pallavolo hanno il doppio incarico. Dovevo tenere fermo un allenatore che ha avuto un’offerta da un mito come Tony Parker [presidente dell’ASVEL, ndr]? Come facevo a dirgli di no? È giovane” ha detto Petrucci.

Nel corso dell’intervista il presidente federale ha anche ricordato il largo KO contro Team USA al Mondiale: “Eravamo sfavoriti. Fino ad allora avevamo fatto un gran Mondiale. Chiaro che il punteggio abbia scoraggiato, ma abbiamo fatto bene sia al Mondiale che alle Olimpiadi. I risultati arrivano, anche se è una strada difficile”.

🎙️#Petrucci: "Oggi sia basket che pallavolo hanno il doppio incarico. Che faccio tenevo fermo un allenatore che ha avuto l'offerta di un mito come Tony Paker? Come facevo a dirgli di no, è giovane" #Pozzecco #Villeurbanne — Tutti Convocati (@tutticonvocati) October 25, 2023

Foto: FIP