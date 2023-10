ASVEL, Pozzecco è pronto per il “derby” con la Virtus Bologna?

Gianmarco Pozzecco ha firmato un contratto biennale con l’ASVEL Villeurbanne di Tony Parker, che venerdì incontrerà in Francia la Virtus Bologna di Luca Banchi.

Il C.T. della Nazionale – che non lascerà l’Italbasket, ma la allenerà part-time come fa, per esempio, Luca Banchi con la Lettonia – è il nuovo allenatore dei francesi ed è stato annunciato quest’oggi dall’ASVEL, poco prima del match contro la Virtus Bologna.

Ricordiamo che Gianmarco Pozzecco è stato giocatore e allenatore della Fortitudo Bologna, quindi per lui sarà un esordio in EuroLega da allenatore in un “derby”, non solo italiano, ma anche di cuore, essendo lui fortitudino dentro. Sarà perciò una gara che significherà moltissimo per Pozzecco, più di quanto significherebbe per altri coach italiani.

Leggi anche: