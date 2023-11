Pozzecco e la nuova LDLC Arena: “Il futuro dell’ASVEL inizia domani”

Gianmarco Pozzecco ha iniziato da qualche settimana una nuova vita sulla panchina dell’ASVEL Villeurbanne, che ieri ha inaugurato la nuova arena, la LDLC Arena.

La struttura avveniristica realizzata dal club francese ha impressionato tutti e potrà contenere fino a 12mila posti, più o meno come il Mediolanum Forum di Assago e poco meno del PalaAlpitour di Torino.

Questa le parole di Pozzecco sulla nuova casa dell’ASVEL, la LDLC Arena:

“Dobbiamo essere felici e orgogliosi di giocare in questa arena. Il futuro del club inizia domani”.

"Le futur du club démarre demain."

La squadra dell’ASVEL Villeurbanne si sta già allenando nel nuovo palazzetto e farà il suo esordio ufficiale nella nuova LDLC Arena questa sera con palla a due alle ore 20 contro l’FC Bayern Monaco allenato dal santone Pablo Laso.

L’arena è stata costruita in modo da poter ospitare 12.000 tifosi per le partite di basket e 16.000 per i concerti. Il sistema modulare di gradinate e l’innovativo impianto ottimizzano la vista da ogni posto a sedere, per portare i tifosi il più vicino possibile all’azione. Inoltre, l’alto livello dei servizi di ospitalità circostanti mira a portare i tifosi alle partite prima e a dare loro motivi per rimanere più a lungo.

