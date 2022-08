La storia “d’amore” tra Gianmarco Pozzecco e Carlo “Charlie” Recalcati è una delle più belle che il basket italiano abbia mai offerto. I due si sono incontrati per la prima volta a Varese. Insieme vinsero lo Scudetto della Stella, il decimo e ultimo della storia dei biancorossi, per poi ritrovarsi qualche estate dopo in Nazionale.

Seppur sia stato un rapporto di “odi et amo” – Pozzecco non prese bene la non convocazione per Eurobasket 2003 in Svezia – i due hanno raggiunto traguardi inenarrabili per il nostro basket, specialmente la finale olimpica di Atene.

Oggi Gianmarco Pozzecco e Carlo Recalcati sono di nuovo insieme e c’entra sempre l’Italbasket. Il primo è commissario tecnico, il secondo è Senior Assistant Coach. Una figura introdotta dalla FIp proprio per riportare in Nazionale il “Charlie”.

A tal proprio la media house dell’Italia ha realizzato una mini intervista ai due protagonisti di questo articolo dove hanno ripercorso insieme le varie tappe che li hanno portati a essere ancora insieme dopo 25 anni di “matrimonio”.

La speranza è che questi due riescano a regalarci una medaglia a questo EuroBasket perché manca da troppo tempo però la competizione è davvero altissima!

